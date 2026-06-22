Frazionali rialzi a Wall Street, ancora forti prese di profitto su SpaceX

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,44% a 51.790 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
, che si porta a 7.526 punti.
Il sentiment beneficia dei segnali incoraggianti a livello geopolitico
dopo che il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha affermato che Teheran ha avuto un "breve colloquio" con gli USA
sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera.
Il vicepresidente Usa JD Vance ha poi ri-affrontato la questione del "ritiro" dell'Iran dal tavolo negoziale dopo che Trump aveva minacciato di di "fare saltare in aria" il Paese se Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz
. Il numero due della Casa Bianca ha infatti dichiarato che la delegazione iraniana "ha minacciato di abbandonare" i colloqui, o "almeno ci sono state minacce sui social media", e ci sono state "lamentele", ma "alla fine i colloqui sono proseguiti e abbiamo fatto grandi progressi
".
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,61%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,2%). Informatica
(+1,01%), sanitario
(+0,69%) e finanziario
(+0,64%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-1,99%) e beni di consumo secondari
(-0,82%).
Sull'azionario, proseguono forti i realizzi su Spacex
(-6,1%) dopo i netti cali del 17 e del 18 giugno e i decisi rialzi delle prime sedute sul Nasdaq. Nel frattempo, l'azienda spaziale fondata da Elon Musk ha annunciato l'avvio della sua prima emissione obbligazionaria senior non garantita
, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Le obbligazioni saranno titoli non garantiti e avranno pari rango di pagamento rispetto a tutti i debiti, passività e altri obblighi non subordinati, presenti e futuri, della società.