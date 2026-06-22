Morto Alan Greenspan: fu presidente della Federal Reserve sotto quattro presidenti

Aveva 100 anni

(Teleborsa) - Alan Greenspan, influente economista statunitense che ha guidato la politica monetaria statunitense durante i suoi cinque mandati come presidente della Federal Reserve, è morto a 100 anni. Lo ha annunciato la moglie Andrea Mitchell, giornalista a NBC News, con cui era sposato da 29 anni.



"Alan è scomparso questa mattina nella nostra casa all'età di 100 anni a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson - ha dichiarato Mitchell - Era un uomo di statura eccezionale che ha contribuito a plasmare l'economia statunitense per decenni sotto presidenti di entrambi i partiti, ma è sempre stato onesto nell'ammettere i propri errori", ha aggiunto.



Greenspan ha ricoperto la carica di presidente del Board of Governors della Federal Reserve per cinque mandati. Assunse la carica di presidente l'11 agosto 1987, per ricoprire un mandato non ancora scaduto come membro del Board of Governors. Il suo ultimo mandato si è concluso il 31 gennaio 2006. Fu nominato presidente da quattro presidenti diversi.



Greenspan nacque a New York. Conseguì la laurea, il master e il dottorato in economia presso la New York University. Il suo primo impiego, nel 1948, fu presso il National Industrial Conference Board, un'organizzazione senza scopo di lucro dove analizzava la domanda di acciaio, alluminio e rame. Dal 1954 al 1974 e dal 1977 al 1987, è stato presidente e CEO della Townsend-Greenspan & Co., una società di consulenza economica con sede a New York. Dal 1974 al 1977, ha ricoperto la carica di presidente del Council of Economic Advisers del presidente degli Stati Uniti Gerald Ford e, dal 1981 al 1983, quella di presidente della Commissione nazionale per la riforma della previdenza sociale. Inoltre, è stato membro del Comitato consultivo per la politica economica del presidente Ronald Reagan e consulente del Congressional Budget Office.



Poco dopo aver assunto la carica di presidente del Board of Governors della Federal Reserve, Greenspan si trovò ad affrontare il crollo del mercato azionario dell'ottobre 1987 e agì rapidamente per garantire la liquidità dei mercati. Durante il suo mandato, Greenspan ha guidato la Federal Reserve attraverso diversi eventi con importanti ripercussioni economiche, tra cui due recessioni statunitensi, la crisi finanziaria asiatica del 1997 e gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Era noto per la sua forte posizione anti-inflazionistica, concentrandosi più sul controllo dei prezzi che sulla promozione della piena occupazione.



Molti attribuiscono a Greenspan il merito di aver facilitato la più lunga espansione economica ufficiale nella storia degli Stati Uniti, anche se è stato criticato per decisioni che hanno creato le condizioni per la crisi finanziaria globale del 2007-08, come ad esempio il suo sostegno alla deregolamentazione del settore finanziario. Era inoltre conosciuto per la sua abilità nel costruire il consenso tra i membri del Federal Open Market Committee su questioni di politica monetaria.



Dopo aver lasciato la Fed, Greenspan ha fondato la sua società di consulenza a Washington D.C., la Greenspan Associates. Nel corso degli anni, ha ricoperto numerosi incarichi sia nel settore pubblico che in quello privato.

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