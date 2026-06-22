Sandvik acquisirà il produttore italiano di filtri pressa Diemme Filtration

(Teleborsa) - La svedese Sandvik ha fatto sapere di avere firmato un accordo per l'acquisizione dell'azienda italiana Diemme Filtration, leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione e disidratazione per l'industria mineraria globale, con una posizione di rilievo nel settore dei filtri pressa ad alte prestazioni. L'azienda verrà costituita come nuova divisione separata, Filtration, all'interno dell'area di business Rock Processing. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.



Il mercato potenziale totale è stimato in oltre 20 miliardi di corone svedesi (SEK), ha dichiarato Sandvik.



Oltre ai suoi sistemi di filtrazione progettati su misura, Diemme Filtration vanta un importante business post-vendita con un elevato potenziale di crescita. L'azienda offre anche un software proprietario per il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva, che integra l'offerta digitale di Rock Processing.



Diemme Filtration dispone di un impianto di produzione all’avanguardia e di capacità di ricerca e sviluppo. Conta circa 200 dipendenti e una clientela globale diversificata nei settori dell’estrazione di rame, oro, nichel e materiali per batterie. Si stima che il fatturato per il 2026 si attesti intorno a 1,1 miliardi di SEK, con un margine EBITA positivo per la divisione Rock Processing.



Si prevede che l’investimento genererà rendimenti in linea con il costo del capitale di Sandvik entro 3 anni e che li supererà successivamente. Si prevede che l’impatto sugli utili per azione di Sandvik (escluso il PPA) sarà positivo.



La transazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2026.

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