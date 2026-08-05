SpaceX, i timori per le spese AI offuscano i conti. E ora scade il primo lock-up

(Teleborsa) - SpaceX
ha registrato
risultati sopra le attese nella sua prima trimestrale da azienda quotata, ma i timori sulla spesa per l'intelligenza artificiale stanno mettendo in secondo piano i risultati
, spingendo il titolo in ribasso e ben al di sotto del prezzo di 135 dollari fissato in IPO nel suo debutto da record
meno di due mesi fa.
Gli investimenti in AI
del secondo trimestre, pari a 18,4 miliardi di dollari, sono risultati leggermente inferiori ai 18,6 miliardi di dollari previsti dal consensus Bloomberg. Tuttavia, SpaceX prevede di mantenere livelli di spesa simili anche nel terzo e quarto trimestre
, il che implicherebbe circa 13 miliardi di dollari in più rispetto alle stime di consensus per il secondo semestre. Inoltre, il segmento AI rappresenta la stragrande maggioranza degli investimenti (circa l'86% del totale degli investimenti aziendali nel secondo trimestre), sebbene le dinamiche del mercato della domanda di risorse di calcolo per l'AI stiano generando rendimenti favorevoli.
Allargando lo sguardo, le spese in conto capitale del conglomerato di razzi, satelliti e intelligenza artificiale sono schizzate a 28,5 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno, oltre quattro volte la spesa dell'anno precedente e all'incirca un terzo degli 85,7 milioni raccolti con l'IPO di giugno, generando un free cash flow decisamente negativo
.
Il settore dell'AI di SpaceX ha generato ricavi per 2,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, più che triplicati rispetto all'anno precedente, sebbene sempre in perdita a livello operativo. Il fatturato
dell'intera SpaceX è salito a 7,81 miliardi di dollari, superando la stima media di 6,81 miliardi di dollari degli analisti. La società ha riportato una perdita
di 9 centesimi per azione, anch'essa migliore delle aspettative.
Dopo la trimestrale, gli investitori si stanno ora preparando al prossimo potenziale contraccolpo quando giovedì
saranno disponibili per la negoziazione azioni SpaceX per un valore di 101 miliardi di dollari, a seguito della scadenza dell'accordo di lock-up
che limitava la vendita di azioni da parte di alcuni insider. La revoca delle restrizioni su un massimo di 911,5 milioni di azioni più che raddoppierà il numero di azioni disponibili, portandole a circa 1,55 miliardi di azioni rispetto alle attuali 639 milioni, secondo il prospetto dell'IPO.
Inoltre, secondo i dati di S3 Partners, le posizioni short
sul titolo sono passate dalle iniziali 23,3 milioni di azioni il 16 giugno a 219,3 milioni il 29 luglio, raggiungendo il 34% del flottante
. L'attuale flottante è pari all'8,5% delle azioni in circolazione. La scadenza del 6 agosto lo porterà a circa il 12%, quella dell'8 dicembre a circa il 40%, e la scadenza del 14 giugno 2027, con l'emissione di 6,4 miliardi di azioni nella stessa sessione come ulteriore tranche, a circa il 99%.SpaceX
scambia oggi a 115 dollari per azione, per una discesa dell'8,35%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 110,5 e successiva a quota 106,2. Resistenza a 117,9.