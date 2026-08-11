Uniper, redditività in crescita nel primo semestre: EBITDA a 711 milioni

Confermata la guidance 2026, alzato il limite inferiore.

(Teleborsa) - Uniper ha chiuso il primo semestre 2026 con un EBITDA adjusted di 711 milioni di euro e un utile netto adjusted di 388 milioni, entrambi in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (rispettivamente 379 milioni e 135 milioni).



"Affidabilità, capacità di adattamento e solidità finanziaria sono prerequisiti fondamentali per un successo duraturo nel nostro settore. Uniper ha costruito questa forza negli ultimi anni e poggia su basi solide", ha dichiarato il CEO Michael Lewis. Il CFO Christian Barr ha sottolineato la solidità patrimoniale del gruppo: "Il nostro bilancio è solido, con circa 12 miliardi di euro di patrimonio netto e una posizione finanziaria netta positiva. Questo ci dà la flessibilità per finanziare il nostro programma di investimenti con risorse proprie. Intendiamo investire circa 5 miliardi di euro entro il 2030 per trasformare il sistema energetico europeo".



Il flusso di cassa operativo si è attestato a 1.982 milioni di euro, portando la posizione di cassa netta economica a 4.548 milioni.



Uniper ha confermato la guidance per l'intero 2026, alzando il limite inferiore dell'EBITDA adjusted a un range di 1,1-1,3 miliardi di euro (da 1,0-1,3 miliardi) e confermando l'utile netto adjusted tra 500 e 600 milioni.



Il gruppo ha inoltre ribadito il piano di investimenti da circa 5 miliardi di euro tra il 2025 e il 2030, oltre metà dei quali in Germania, puntando anche a nuove opportunità di ricavo attraverso la localizzazione di data center presso i propri siti, con oltre dieci location già identificate: quattro nel Regno Unito, tre in Germania, due in Svezia e uno nei Paesi Bassi. L'azienda ha specificato che tre di questi progetti sono in una fase avanzata che li decisioni di investimento potrebbero arrivare già quest'anno.

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