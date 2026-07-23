Male il settore utility italiano (-1,68%), seduta depressa per Acea

(Teleborsa) - Rosso per il comparto utility in Italia , che si discosta dal buon andamento dell' indice Utilities dell'Area Euro .



Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 53.910,8 in ribasso dell'1,68%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l' indice EURO STOXX Utilities che avanza a 599, dopo che in principio di giornata era a 592.



Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, frazionale ribasso per Italgas , che chiude gli scambi con una perdita dell'1,24%.



Giornata fiacca per Hera , che archivia la seduta con un ribasso dell'1,07%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , ribasso composto e controllato per Acea , che archivia la sessione in flessione del 2,60% sui valori precedenti.







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