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Male il settore utility italiano (-1,68%), seduta depressa per Acea

Finanza, Indici settoriali
Male il settore utility italiano (-1,68%), seduta depressa per Acea
(Teleborsa) - Rosso per il comparto utility in Italia, che si discosta dal buon andamento dell'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 53.910,8 in ribasso dell'1,68%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'indice EURO STOXX Utilities che avanza a 599, dopo che in principio di giornata era a 592.

Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, frazionale ribasso per Italgas, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,24%.

Giornata fiacca per Hera, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,07%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ribasso composto e controllato per Acea, che archivia la sessione in flessione del 2,60% sui valori precedenti.


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