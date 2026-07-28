Lettura rialzista per Acea
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Balza in avanti la multiutility capitolina, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,39%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Acea suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 21,82 Euro, con stop loss stimato in area 20,89 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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