Milano 12:16
52.227 -1,08%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:17
10.409 -0,27%
Francoforte 12:16
24.875 -1,05%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

La giornata del 22 giugno chiude piatta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che riporta un -0,2%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 32.762. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32.480,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32.386,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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