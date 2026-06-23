Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
La giornata del 22 giugno chiude piatta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che riporta un -0,2%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 32.762. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32.480,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32.386,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)