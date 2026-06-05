Caleffi risolve rapporto con CFO Giovanni Bozzetti: venute meno le condizioni

(Teleborsa) - Caleffi , società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha comunicato che è cessato il rapporto con Giovanni Bozzetti, già Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari.



La cessazione è intervenuta "a seguito di valutazioni della società in merito al venir meno delle condizioni per la prosecuzione degli incarichi ricoperti da Bozzetti, tenuto conto della natura e della rilevanza delle funzioni di Chief Financial Officer e Dirigente Preposto", si legge in una nota.



Per quanto a conoscenza della società, Bozzetti non detiene alla data odierna azioni di Caleffi. Bozzetti non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica. La società ha già attivato il percorso di individuazione del sostituto.

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