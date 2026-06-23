Eventi e scadenze del 23 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 23/06/2026

Appuntamenti:

Milano Fashion Week Men's (MFW) - Milano Moda - Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2027. Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 19/06/2026 a martedì 23/06/2026)

Banca d'Italia - Workshop in memoria di Robert Mundell - Roma, Banca d'Italia - Workshop organizzato dalla Banca d'Italia con il Centre for Economic Policy Research (CEPR) e l'Università LUISS di Roma. Partecipano il Governatore Fabio Panetta, il Direttore generale Paolo Angelini e il Vice Direttore Generale Sergio Nicoletti Altimari (da lunedì 22/06/2026 a martedì 23/06/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura discuteranno delle proposte per la politica agricola comune post-2027 e dell'attuale situazione del mercato. I ministri della Pesca si concentreranno sulla pesca sostenibile nell'UE e esamineranno l'attuazione della politica comune della pesca (da lunedì 22/06/2026 a martedì 23/06/2026)

Trasporti, il MIT - Salvini incontra vertici di FS, Trenitalia, RFI, Anas - MIT - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, incontrerà i vertici di FS, Trenitalia, RFI, Anas, FS Engineering e FS security per verificare la situazione in vista dell'estate. La riunione sarà dedicata all'esame dei piani estivi, allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e stradali, all'introduzione di nuovi treni per ridurre guasti, ritardi e rallentamenti, e alla valutazione della puntualità dei treni AV, regionali e Intercity. Verrà inoltre affrontato l’avanzamento dei lavori delle opere PNRR

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio Lavoratori autonomi

3ª Edizione de "Il Giorno de La Verità" - Roma, Acquario Romano - Evento promosso dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro per una giornata di incontri e approfondimenti su economia, politica, difesa e sicurezza, sostenibilità energetica, agroalimentare, lavoro e formazione con, tra gli altri, la Premier Giorgia Meloni, i ministri Crosetto, Giorgetti, Pichetto Fratin, Lollobrigida e Calderone

Banca d'Italia - Aosta - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Valle d'Aosta" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 16:30

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio

09:30 - Presentazione 7° Rapporto Assogestioni-Censis sulla previdenza complementare - Roma, Auditorium Ara Pacis - Evento dal titolo "Dare forma al futuro, costruire fiducia", di Assogestioni e Censis per un confronto sulla riforma della previdenza complementare. Interverranno, tra gli altri, Maria Luisa Gota (Presidente di Assogestioni), Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro), Luigi Marattin (Componente Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati), Marco Osnato (Capo Ufficio Legislativo, MIMIT), Lucia Anselmi (Direttore Generale, COVIP) e Massimiliano Valerii (Consigliere Delegato, Censis)

10:00 - Premio Donato Menichella 2026 - Roma, Palazzo Madama - Il Premio per la Politica Monetaria e Creditizia sarà conferito a Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS). A ritirare il riconoscimento sarà l'AD, Saverio Continella

10:00 - Assemblea Generale di Utilitalia - Roma, Casa del Cinema - L'evento sarà incentrato sulle prospettive post-PNRR per i servizi pubblici locali e sulle politiche, finanziamenti e regolazione per rilanciare gli investimenti delle utility. Partecipano, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro, il Vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, e la Responsabile Infrastrutture Cassa Depositi e Prestiti, Alessia Masitto

10:15 - Assemblea Pubblica Farmindustria - Roma, Auditorium Conciliazione - L'evento, dal titolo "Geopolitica e innovazione. L’industria farmaceutica asset strategico per la salute e la crescita della nazione" riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, del mondo della sanità e dell'industria per discutere il ruolo strategico del comparto farmaceutico. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato i ministri Adolfo Urso e Orazio Schillaci e Raffaele Fitto in videomessaggio

10:15 - "Let's Go China. Scenari, opportunità e strumenti per le imprese italiane" - Milano, sede di Assolombarda - Evento di Assolombarda con DHL Express, per una panoramica aggiornata degli scenari economici cinesi e delle strategie di ingresso sul mercato, offrendo strumenti pratici per sviluppare e consolidare la presenza in Cina. Focus su logistica, hub strategici e costruzione/gestione delle relazioni commerciali. Interverrà, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia (CCCIT)

10:30 - ECON - Philip Lane - Dichiarazione introduttiva di Philip Lane, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, sulle prospettive macroeconomiche in occasione dell'audizione davanti alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario del Corpo

11:00 - INPS - Rendiconto sociale 2025 e Relazione di fine mandato 2022-2026 del CIV - Roma, sede INPS di Viale Aldo Ballarin - La "Relazione di fine mandato" verrà illustrata dal Presidente del CIV Roberto Ghiselli e dai Coordinatori delle Commissioni del CIV, mentre il "Rendiconto sociale" da Alessandro Casile, Coordinatore della Segreteria tecnica del CIV e da Guido Lazzarelli, Vicepresidente del CIV. Interverranno il Ministro del Lavoro Marina Calderone, il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto, il Presidente e il DG dell'INPS Gabriele Fava e Valeria Vittimberga

12:30 - Press Lunch Presentazione BF Capital - Milano, Palazzo Giureconsulti - Press Lunch di presentazione dell'entrata in Italia di BF.Capital - Strategie e piani operativi dell'investment manager tedesco specialista del private debt. Saranno presenti Francesco Fedele, Founder e Presidente e Eugenio Sangermano, CEO

13:30 - Camera dei Deputati - Infanzia, audizione Garante su disabilità e impatto internet - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge le audizioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola e, al termine, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori

14:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo con il mondo dei produttori della meccanica strumentale - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo con il mondo dei produttori della meccanica strumentale

14:00 - eToro Summit 2026 - Milano, Borsa Italiana - L'evento annuale di eToro in Italia tratterà l'uso dell'intelligenza artificiale nei servizi finanziari e negli strumenti per investitori, con contributi di esperti, istituzioni e professionisti fintech. Si discuteranno sviluppi dell'AI negli investimenti, la roadmap prodotto di eToro e le opportunità per il mercato italiano. Ad aprire i lavori sarà Massimo Citoni, country head Italia di eToro, insieme al management internazionale della società

14:30 - Assemblea Generale 2026 dell'Associazione Marchi Storici d’Italia - Roma, Acea Heritage - Il tema centrale dell'evento sarà "Dalla Memoria allo Sviluppo - I Marchi Storici come motore culturale, turistico e industriale del Paese". L'incontro sarà un'occasione di confronto e networking tra imprese accomunate dall'impegno nella tutela e valorizzazione dei Marchi Storici italiani. Tra gli interventi, il ministro Adolfo Urso, Ignazio Vacca, Presidente Fondazione Acea, Massimo Caputi, Presidente Associazione Marchi Storici d'Italia, Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa e Pierangelo Decisi, Presidente SIGIT Group. Previsto anche il ministro Gianmarco Mazzi

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Datrix - Appuntamento: Presentazione analisti

FedEx - Risultati di periodo

Industrie De Nora - Appuntamento: Presentazione analisti

Officina Stellare - Assemblea: Bilancio

Porsche - Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti

Portobello - Assemblea: Bilancio

Telesia - Assemblea: Bilancio

10:00 - Italgas - Appuntamento: Comunicato stampa e Presentazione del Piano Strategico 2026-2032, presso l'Hotel Gallia a Milano





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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