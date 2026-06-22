Eventi e scadenze: settimana del 22 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 22/06/2026

Appuntamenti:

Milano Fashion Week Men's (MFW) - Milano Moda - Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2027. Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 19/06/2026 a martedì 23/06/2026)

Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito

Banca d'Italia - Workshop in memoria di Robert Mundell - Roma, Banca d'Italia - Workshop organizzato dalla Banca d'Italia con il Centre for Economic Policy Research (CEPR) e l'Università LUISS di Roma. Partecipano il Governatore Fabio Panetta, il Direttore generale Paolo Angelini e il Vice Direttore Generale Sergio Nicoletti Altimari (da lunedì 22/06/2026 a martedì 23/06/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura discuteranno delle proposte per la politica agricola comune post-2027 e dell'attuale situazione del mercato. I ministri della Pesca si concentreranno sulla pesca sostenibile nell'UE e esamineranno l'attuazione della politica comune della pesca (da lunedì 22/06/2026 a martedì 23/06/2026)

11:00 - Vertice UE-Moldova - Bruxelles - António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontreranno Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, a Bruxelles per il secondo vertice UE-Repubblica di Moldova. Al termine del vertice i leader dovrebbero rilasciare una dichiarazione comune

11:00 - 111ª Assemblea Annuale dei Soci AmCham Italy - Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" - Assemblea Annuale dei Soci dell'American Chamber of Commerce in Italy, in cui verrà approvato il bilancio e saranno elette le nuove cariche sociali con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Ospiti d'onore saranno il Ministro Giancarlo Giorgetti, la Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, il Console Generale USA a Milano, Douglass Benning e il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, Luigi di Maio

11:00 - Istat - Efficienza del sistema giustizia: analisi dei flussi dei procedimenti - Anni 2019-2025

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso alla 100ª Assemblea di Confindustria Catania - Catania, Conservatorio Vincenzo Bellini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla 100ª Assemblea Pubblica di Confindustria Catania intitolata "Made in Confindustria Catania - L'identità del territorio"

15:00 - ECON - Christine Lagarde - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione ECON davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

15:30 - EQUITA e Bocconi - "Il risparmio degli italiani e l accesso ai mercati dei capitali" - Milano, SDA Bocconi School of Management - Convegno organizzato da EQUITA e Bocconi al quale interverranno, tra gli altri, Andrea Vismara (Presidente di EQUITA), Francesco Billari (Rettore Università Bocconi), Luigi de Bellis (AD di EQUITA), Alessandro Foti (AD di Finecobank), Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP), Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana - Euronext) e Andrea Sironi (Presidente Università Bocconi)

16:30 - Osservatorio ECM AI - Milano, Innovation Hub Banca Generali - IRTOP Consulting e Banca Generali presentano l'Osservatorio ECM AI. Interventi di apertura di Anna Lambiase (CEO IRTOP Consulting), Maria Ameli (Head of Wealth Advisory Banca Generali). Tra gli altri, parteciperanno i CEO di Atlas SGR, Allcore, E-novia, Datrix e Simone

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Farmacosmo - Assemblea: Bilancio

Italgas - CDA: Piano Strategico 2026-2032

Met.Extra Group - Assemblea: Bilancio

Giglio Group - CDA: Bilancio

Netweek - CDA: Bilancio



Martedì 23/06/2026

Appuntamenti:

Milano Fashion Week Men's (MFW) - Milano Moda - Fashion Week Uomo Primavera/Estate 2027. Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile (da venerdì 19/06/2026 a martedì 23/06/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura discuteranno delle proposte per la politica agricola comune post-2027 e dell'attuale situazione del mercato. I ministri della Pesca si concentreranno sulla pesca sostenibile nell'UE e esamineranno l'attuazione della politica comune della pesca (da lunedì 22/06/2026 a martedì 23/06/2026)

Banca d'Italia - Workshop in memoria di Robert Mundell - Roma, Banca d'Italia - Workshop organizzato dalla Banca d'Italia con il Centre for Economic Policy Research (CEPR) e l'Università LUISS di Roma. Partecipano il Governatore Fabio Panetta, il Direttore generale Paolo Angelini e il Vice Direttore Generale Sergio Nicoletti Altimari (da lunedì 22/06/2026 a martedì 23/06/2026)

3ª Edizione de "Il Giorno de La Verità" - Roma, Acquario Romano - Evento promosso dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro per una giornata di incontri e approfondimenti su economia, politica, difesa e sicurezza, sostenibilità energetica, agroalimentare, lavoro e formazione con, tra gli altri, la Premier Giorgia Meloni, i ministri Crosetto, Giorgetti, Pichetto Fratin, Lollobrigida e Calderone

Trasporti, il MIT - Salvini incontra vertici di FS, Trenitalia, RFI, Anas - MIT - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, incontrerà i vertici di FS, Trenitalia, RFI, Anas, FS Engineering e FS security per verificare la situazione in vista dell'estate. La riunione sarà dedicata all'esame dei piani estivi, allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e stradali, all'introduzione di nuovi treni per ridurre guasti, ritardi e rallentamenti, e alla valutazione della puntualità dei treni AV, regionali e Intercity. Verrà inoltre affrontato l’avanzamento dei lavori delle opere PNRR

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio Lavoratori autonomi

Banca d'Italia - Aosta - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Valle d'Aosta" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 16:30

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio

09:30 - Presentazione 7° Rapporto Assogestioni-Censis sulla previdenza complementare - Roma, Auditorium Ara Pacis - Evento dal titolo "Dare forma al futuro, costruire fiducia", di Assogestioni e Censis per un confronto sulla riforma della previdenza complementare. Interverranno, tra gli altri, Maria Luisa Gota (Presidente di Assogestioni), Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro), Luigi Marattin (Componente Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati), Marco Osnato (Capo Ufficio Legislativo, MIMIT), Lucia Anselmi (Direttore Generale, COVIP) e Massimiliano Valerii (Consigliere Delegato, Censis)

10:00 - Assemblea Generale di Utilitalia - Roma, Casa del Cinema - L'evento sarà incentrato sulle prospettive post-PNRR per i servizi pubblici locali e sulle politiche, finanziamenti e regolazione per rilanciare gli investimenti delle utility. Partecipano, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro, il Vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, e la Responsabile Infrastrutture Cassa Depositi e Prestiti, Alessia Masitto

10:00 - Premio Donato Menichella 2026 - Roma, Palazzo Madama - Il Premio per la Politica Monetaria e Creditizia sarà conferito a Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS). A ritirare il riconoscimento sarà l'AD, Saverio Continella

10:15 - "Let's Go China. Scenari, opportunità e strumenti per le imprese italiane" - Milano, sede di Assolombarda - Evento di Assolombarda con DHL Express, per una panoramica aggiornata degli scenari economici cinesi e delle strategie di ingresso sul mercato, offrendo strumenti pratici per sviluppare e consolidare la presenza in Cina. Focus su logistica, hub strategici e costruzione/gestione delle relazioni commerciali. Interverrà, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia (CCCIT)

10:15 - Assemblea Pubblica Farmindustria - Roma, Auditorium Conciliazione - L'evento, dal titolo "Geopolitica e innovazione. L’industria farmaceutica asset strategico per la salute e la crescita della nazione" riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, del mondo della sanità e dell'industria per discutere il ruolo strategico del comparto farmaceutico. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato i ministri Adolfo Urso e Orazio Schillaci e Raffaele Fitto in videomessaggio

10:30 - ECON - Philip Lane - Dichiarazione introduttiva di Philip Lane, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, sulle prospettive macroeconomiche in occasione dell'audizione davanti alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

11:00 - INPS - Rendiconto sociale 2025 e Relazione di fine mandato 2022-2026 del CIV - Roma, sede INPS di Viale Aldo Ballarin - La "Relazione di fine mandato" verrà illustrata dal Presidente del CIV Roberto Ghiselli e dai Coordinatori delle Commissioni del CIV, mentre il "Rendiconto sociale" da Alessandro Casile, Coordinatore della Segreteria tecnica del CIV e da Guido Lazzarelli, Vicepresidente del CIV. Interverranno il Ministro del Lavoro Marina Calderone, il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto, il Presidente e il DG dell'INPS Gabriele Fava e Valeria Vittimberga

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario del Corpo

13:30 - Camera dei Deputati - Infanzia, audizione Garante su disabilità e impatto internet - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge le audizioni dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola e, al termine, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema dell'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori

14:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo con il mondo dei produttori della meccanica strumentale - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo con il mondo dei produttori della meccanica strumentale

14:00 - eToro Summit 2026 - Milano, Borsa Italiana - L'evento annuale di eToro in Italia tratterà l'uso dell'intelligenza artificiale nei servizi finanziari e negli strumenti per investitori, con contributi di esperti, istituzioni e professionisti fintech. Si discuteranno sviluppi dell'AI negli investimenti, la roadmap prodotto di eToro e le opportunità per il mercato italiano. Ad aprire i lavori sarà Massimo Citoni, country head Italia di eToro, insieme al management internazionale della società

14:30 - Assemblea Generale 2026 dell'Associazione Marchi Storici d’Italia - Roma, Acea Heritage - Il tema centrale dell'evento sarà "Dalla Memoria allo Sviluppo - I Marchi Storici come motore culturale, turistico e industriale del Paese". L'incontro sarà un'occasione di confronto e networking tra imprese accomunate dall'impegno nella tutela e valorizzazione dei Marchi Storici italiani. Tra gli interventi, il ministro Adolfo Urso, Ignazio Vacca, Presidente Fondazione Acea, Massimo Caputi, Presidente Associazione Marchi Storici d'Italia, Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa e Pierangelo Decisi, Presidente SIGIT Group. Previsto anche il ministro Gianmarco Mazzi

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Datrix - Appuntamento: Presentazione analisti

FedEx - Risultati di periodo

Industrie De Nora - Appuntamento: Presentazione analisti

Officina Stellare - Assemblea: Bilancio

Porsche - Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti

Portobello - Assemblea: Bilancio

Telesia - Assemblea: Bilancio

10:00 - Italgas - Appuntamento: Comunicato stampa e Presentazione del Piano Strategico 2026-2032, presso l'Hotel Gallia a Milano



Mercoledì 24/06/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Cagliari - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Sardegna" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 17:00 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa il Vice Direttore Generale Sergio Nicoletti Altimari

WMF2026 - We Make Future - BolognaFiere - 13ª edizione della Fiera Internazionale su Innovazione, Tech, AI & Digital, che connette imprese, AI e digital agency, software house, startup/scale-up, istituzioni e investitori da 90 Paesi. 70.000 mq di area fieristica: oltre 800 espositori, 14 Distretti, 2.800 incontri B2B, 100+ eventi (inclusi Business Matching e open innovation), 90 Sale Formative, concerti, awards e molto altro. (da mercoledì 24/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Banca d'Italia - L'Aquila - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell'Abruzzo" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 11:00

Banca d'Italia - Perugia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell'Umbria" - Pubblicazione ore 11:30 - Presentazione pubblica ore 11:30

Riunione dei Leader dell'E5 - Riunione dei capi di Stato e di governo di Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

09:45 - COMGEST - "Azioni nei Paesi Emergenti e Giappone: come e perché investire" - SACHI Milano, Palazzo Cordusio - Media breakfast durante il quale gli esperti di Comgest parleranno dei Mercati azionari dei Paesi Emergenti e del Giappone e come far fronte alle turbolenze sui mercati con un approccio Quality Growth

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Auditorium della Tecnica - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di lancio dedicato al rafforzamento della filiera nazionale dell'aerospazio e della difesa, elaborato dal Centro studi di Confindustria aerospazio

10:00 - CGT & AIAS - Press Day: sicurezza sul lavoro e innovazione nei cantieri - Filiale CGT di Carugate (MI) - Incontro promosso da CGT (Gruppo TESYA e dealer Caterpillar) insieme ad AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) dedicato all'evoluzione delle tecnologie a supporto della sicurezza sul lavoro nei settori cave, costruzioni e industria. Ci saranno interventi istituzionali e contributi accademici. Tra gli interventi, in presenza e in collegamento, Lino Tedeschi (Presidente Esecutivo del Gruppo TESYA), Nunzia Catalfo (Consigliere di Amministrazione INAIL - ex Ministro del Lavoro) e Walter Rizzetto (Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati)

10:00 - Assemblea annuale ASSIFACT 2026 - Mialno, Auditorium UniCredit Tower Hall - Assemblea dell'Associazione Italiana per il Factoring dal titolo "FACTORING PLUS ULTRA - alla scoperta delle nuove frontiere del credito". Tra gli interventi, il Presidente e il Segretario Generale di Assifact e l'AD di UniCredit Factoring

11:00 - CDP e Confindustria - "Insieme per il futuro delle imprese" - Marghera (Venezia) via delle Industrie 19 (sede Confindustria Veneto Est) - Tappa in Veneto del Roadshow di CDP e Confindustria per la presentazione delle opportunità e degli strumenti a favore delle imprese del territorio. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP, Dario Scannapieco, la Presidente Confindustria Veneto Est, Paola Carron, il Presidente Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, e il Vice Presidente Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, Angelo Camilli

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni all'anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Foggia alle celebrazioni per il 252° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza

11:00 - Istat - Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - III e IV trimestre 2025

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Camera dei Deputati - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa dedicata alla celebrazione dei 50 anni dell'azienda Zanellato e del riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale

13:00 - MADE Future Industry Awards 2026 - Roma, Palazzo Piacentini - Tappa conclusiva dei MADE Future Industry Awards, evento organizzato da MADE Competence Center Industria 4.0 al quale partecipano, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Marco Taisch, Presidente di MADE Competence Center 4.0 e Marco Nocivelli, Vicepresidente Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy

15:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Riello - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Riello

17:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Speedline - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Speedline

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Mfe-Mediaforeurope Nv - Assemblea: Approvazione 2025 Financial Statements

EEMS - CDA: Bilancio

Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti



Giovedì 25/06/2026

Appuntamenti:

WMF2026 - We Make Future - BolognaFiere - 13ª edizione della Fiera Internazionale su Innovazione, Tech, AI & Digital, che connette imprese, AI e digital agency, software house, startup/scale-up, istituzioni e investitori da 90 Paesi. 70.000 mq di area fieristica: oltre 800 espositori, 14 Distretti, 2.800 incontri B2B, 100+ eventi (inclusi Business Matching e open innovation), 90 Sale Formative, concerti, awards e molto altro. (da mercoledì 24/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro

Edison inaugura le integrali ricostruzione dei parchi eolici in Abruzzo - Castiglione Messer Marino (CH) - Celebrazione del completamento dei lavori di repowering che hanno interessato l’intero parco eolico del Gruppo Edison in Abruzzo, con notevoli benefici per la crescita della produzione rinnovabile, la riduzione degli aerogeneratori, nonché per l’indotto regionale. (da giovedì 25/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Vertice intergovernativo Italia-Francia - Antibes (Francia) - Primo summit bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Partecipano anche alcuni ministri, tra i quali, Adolfo Urso

BCE - Bollettino Economico

UE - Consiglio "Ambiente" - I ministri dell'Ambiente discuteranno dei progressi compiuti in merito alla modifica del regolamento relativo alle norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, del ruolo dei servizi legati alla natura per le imprese e delle prospettive per il futuro per quanto riguarda la strategia sulla resilienza idrica e il regolamento REACH

Banca d'Italia - Palermo - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Sicilia" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 16:00 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa il Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini

09:30 - Assofin-CRIF-Prometeia - Osservatorio Credito al Dettaglio - Milano, Centro Svizzero - 60ª edizione dell'Osservatorio Credito al Dettaglio, realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia. Tra gli interevnti, Simone Capecchi (Executive Director, CRIF), Kirsten van Toorenburg (Head of statistics, research and training, ASSOFIN), Antonio Deledda (Executive Director, CRIF) e Rita Romeo (Associate Partner, Prometeia), David Scala (Responsabile mutui, Intesa Sanpaolo) e Luciana Mirizzi (Chief Marketing Officer, Agos)

09:50 - Assemblea Pubblica di Assocarta 2026 - Roma, Associazione Civita - L'evento, intitolato "Europa, Energia, Ecosistema Digitale", metterà a confronto istituzioni, mondo industriale, accademico e dell'informazione sulle sfide del settore cartario. Tra gli interventi, Enrico Letta (Presidente Jacques Delors Institute), Lorenzo Poli (Presidente di Assocarta), Aurelio Regina (Vicepresidente Confindustria per l'Energia), Alessandro Bratti (Componente Collegio ARERA) e Federico Boschi (Capo Dipartimento Energia MASE)

10:00 - Beyond market noise” - Una lettura dei mercati tra crescita e stabilità - Uffici milanesi di Columbia Threadneedle Investment - L'evento sarà un'occasione di confronto dedicata all'analisi dei mercati attuali, alla lettura del contesto macroeconomico e alla condivisione di prospettive sui possibili scenari futuri. Interverranno Tommaso Tassi (Country Head Italia, Columbia Threadneedle Investments) e Anthony Willis (Senior Economist, Columbia Threadneedle Investments)

10:30 - Presentazione del progetto "Insieme per le imprese e le università" - Roma, Palazzo Mazzoni - Conferenza stampa del presidente Inps Gabriele Fava e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone in occasione della presentazione del progetto "Insieme per le imprese e le università" volto a ottimizzare i rapporti fra INPS, Agenzia delle Entrate, Università e aziende. Interviene il Vice Ministro alle Finanze Maurizio Leo. Partecipa il DG Inps Valeria Vittimberga

10:30 - Cerimonia di Intitolazione tratto viario a Domenico Cempella - Aeroporto di Roma Fiumicino - Cerimonia di Intitolazione del tratto viario aeroportuale dedicato a Domenico Cempella, Amministratore Delegato simbolo di Alitalia organizzata dal Presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma e dal Sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini che interverranno, oltre a Marco Troncone, AD Aeroporti di Roma, Joerg Eberhart, CEO ITA Airways, Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma e Pier Giorgio Cempella

11:00 - Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente - A 80 anni esatti dalla prima seduta dell'Assemblea costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà una solenne cerimonia per l'anniversario, con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera, Lorenzo Fontana, e Senato, Ignazio La Russa. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Costituente, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Assemblea pubblica Assocostieri 2026 - Confcommercio a Roma - Assemblea dal titolo "Logistica energetica, bussola verso nuovi orizzonti?". Interverranno, tra gli altri, Pasquale Russo (Vice Presidente Confcommercio e Presidente Conftrasporto), Elio Ruggeri (Presidente Assocostieri), Edoardo Rixi (Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Dario Soria (Direttore Generale Assocostieri) e Gilberto Dialuce (Presidente Comitato ETS2 del MASE)

14:00 - Siemens Tech Talks - "Where Real meets Digital" - Milano, Casa Siemens - 3ª edizione dei Siemens Tech Talks, l'evento dell'azienda dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale. Tra gli interventi, Floriano Masoero, CEO di Siemens Italia e Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer di Ferrari. Tra gli ospiti anche autorevoli esponenti di alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali del Paese

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Beewize - Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione - seconda convocazione il 26 giugno

Blackberry - Risultati di periodo

Class Editori - Assemblea: Bilancio - prima convocazione

Cogefeed - Assemblea: Bilancio

Dotstay - Assemblea: Bilancio

E-Novia - Assemblea: Bilancio

Hennes & Mauritz - Risultati di periodo: Relazione semestrale (1 dicembre 2025 - 31 maggio 2026)

Pirelli - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025



Venerdì 26/06/2026

Appuntamenti:

WMF2026 - We Make Future - BolognaFiere - 13ª edizione della Fiera Internazionale su Innovazione, Tech, AI & Digital, che connette imprese, AI e digital agency, software house, startup/scale-up, istituzioni e investitori da 90 Paesi. 70.000 mq di area fieristica: oltre 800 espositori, 14 Distretti, 2.800 incontri B2B, 100+ eventi (inclusi Business Matching e open innovation), 90 Sale Formative, concerti, awards e molto altro. (da mercoledì 24/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Edison inaugura le integrali ricostruzione dei parchi eolici in Abruzzo - Castiglione Messer Marino (CH) - Celebrazione del completamento dei lavori di repowering che hanno interessato l’intero parco eolico del Gruppo Edison in Abruzzo, con notevoli benefici per la crescita della produzione rinnovabile, la riduzione degli aerogeneratori, nonché per l’indotto regionale. (da giovedì 25/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Maggio 2026

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) - I ministri dell'Energia cercheranno di raggiungere un accordo su un orientamento generale relativo al pacchetto sulle reti europee. Procederanno inoltre a due scambi di opinioni: il primo sugli sforzi di decarbonizzazione dell'energia post-2030 e il secondo sull'impatto della crisi in Medio Oriente sul settore energetico

10:00 - Istat - Stima preliminare del Pil e dell'occupazione territoriale - Anno 2025

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Cerimonia in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Intesa Sanpaolo - Rapporto annuale Distretti Industriali - Milano, Sala Convegni Intesa Sanpaolo - Evento dal titolo "Competere, innovare, crescere: la nuova stagione dei distretti industriali". Intervengono, di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente), Gregorio De Felice (Chief Economist e Responsabile Research Department), Stefania Trenti (Responsabile Industry and Local Economies Research) e Giovanni Foresti (Responsabile Regional Research)

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Avellino, via de Renzi - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la casa del Made in Italy di Avellino

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Class Editori - Assemblea: Bilancio - eventuale seconda convocazione

Cogefeed - Assemblea: Bilancio

Cube Labs - Assemblea: Bilancio

Estrima - Assemblea: Bilancio

Osai Automation System - CDA: Bilancio

SIT - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Softlab - Assemblea: Bilancio



(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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