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Unione Europea, PMI servizi in giugno

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Unione Europea, PMI servizi in giugno
Unione Europea, PMI servizi in giugno pari a 48,9 punti, in aumento rispetto al precedente 47,7 punti (la previsione era 48,6 punti).
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