Magis prosegue il buyback, acquisti per 41 mila euro tra il 16 e il 22 giugno

(Teleborsa) - Magis , società quotata sull’EGM di Borsa Italiana e attiva nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per il body-care di infanzia e adulti, ha comunicato di aver acquistato tra il 16 e il 22 giugno 2026 complessivamente 4.185 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 9,8656 euro per azione, per un controvalore totale di 41.287,85 euro.



L'operazione rientra nel programma di buyback avviato il 27 ottobre 2025 in esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2025 e del Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2025 ed è stata effettuata tramite Banca Akros in qualità di intermediario incaricato.



A seguito degli acquisti, al 23 giugno 2026 la società detiene 45.185 azioni proprie, pari allo 0,70% del capitale sociale.



In Borsa, intanto, si contrae la performance di Magis con i prezzi allineati a 9,85 euro, per una discesa dello 0,51%.





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