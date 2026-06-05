Longino & Cardenal, buyback da 200 mila euro al via l'8 giugno

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Longino & Cardenal , società attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari per l'alta ristorazione, ha deliberato di avviare un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità alla delibera assembleare del 27 aprile 2026.



Il buyback prenderà il via l'8 giugno 2026 e potrà essere effettuato per un periodo di 18 mesi, con un controvalore massimo di 200.000 euro e un quantitativo di azioni acquistabili non superiore al 20% del capitale sociale.



Le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, piani di incentivazione, gestione efficiente della liquidità e sostegno alla liquidità del titolo. La società ha precisato che il programma non è finalizzato alla riduzione del capitale mediante annullamento delle azioni acquistate.



Per l'esecuzione degli acquisti sul mercato è stata incaricata Integrae SIM, mentre alla data odierna Longino & Cardenal non detiene azioni proprie.



Il Presidente del Consiglio e l'Amministratore Delegato sono autorizzati, anche disgiuntamente, a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione del programma, nel pieno rispetto della delibera assembleare.



Intanto, in Borsa, si muove al ribasso Longino & Cardenal con i prezzi allineati a 1,1 euro, per una discesa del 2,65%.





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