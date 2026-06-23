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/ PMI composito Unione Europea in giugno
PMI composito Unione Europea in giugno
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23 giugno 2026 - 10.05
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Unione Europea,
PMI composito in giugno pari a 49,5 punti
, in aumento rispetto al precedente 48,5 punti (la previsione era 49,1 punti).
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