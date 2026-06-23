Milano 12:29
52.201 -1,13%
Nasdaq 22-giu
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:30
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PMI composito Unione Europea in giugno

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PMI composito Unione Europea in giugno
Unione Europea, PMI composito in giugno pari a 49,5 punti, in aumento rispetto al precedente 48,5 punti (la previsione era 49,1 punti).
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