ABC Company completa l'acquisizione di Tensotend e C.S.C. Allestimenti

(Teleborsa) - ABC Company , società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Tensotend e C.S.C. Allestimenti. L'operazione è stata realizzata attraverso il club deal denominato ABC Events, promosso da ABC Company, con l'obiettivo di creare una piattaforma industriale integrata destinata a posizionarsi come leader nel mercato italiano delle strutture temporanee e degli allestimenti per eventi, fiere, sport, moda e applicazioni industriali.



L'acquisizione è stata realizzata mediante una struttura di leveraged buy-out che ha previsto l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Tensotend e CSC da parte rispettivamente di due veicoli societari, il cui capitale sociale è detenuto integralmente da una società di nuova costituzione (NewCo), partecipata da ABC Events e dai soci reinvestitori delle target. ABC Events detiene una partecipazione pari a circa il 70,3% del capitale di NewCo, mentre i soci reinvestitori delle target detengono il restante circa 29,7%. L'Equity Value dell'operazione è risultato pari a 27,4 milioni di euro.



L'operazione è stata finanziata mediante una linea di acquisition financing senior, pari a 12 milioni di euro, messa a disposizione da BCC Banca Iccrea e BCC Milano. Contestualmente, Anthilia Capital Partners SGR ha supportato il progetto mediante l'erogazione di una linea di finanziamento mezzanino pari a 3 milioni di euro a favore di ABC Events, contribuendo al completamento della struttura finanziaria dell'operazione.



ABC Events ha inoltre apportato risorse finanziarie complessive per 9 milioni di euro, con ABC Company che ha partecipato all'investimento in qualità di anchor investor del club deal, sottoscrivendo una quota pari a 3,2 milioni di euro e detenendo indirettamente una partecipazione pari a circa il 26% del capitale di NewCo.



Con il perfezionamento dell'operazione prende ufficialmente avvio il progetto industriale "Events", che integra due operatori storici e altamente complementari del mercato italiano delle tensostrutture e degli allestimenti. Le società dispongono complessivamente di oltre 250.000 mq di strutture disponibili al noleggio e hanno registrato nel 2025 ricavi aggregati pari a circa 22,5 milioni di euro ed EBITDA aggregato pari a circa 6,1 milioni di euro.

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