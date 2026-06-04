CY4Gate, contratto triennale da 9,0 milioni in ambito Decision Intelligence

(Teleborsa) - CY4GATE , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha fatto sapere di avere sottoscritto un contratto triennale per un valore complessivo di 9,0 milioni di euro con un primario cliente Istituzionale Europeo, per l’acquisizione di tecnologie ed attività evolutive sulle stesse in ambito Decision Intelligence.



Il segmento della Decision Intelligence continua a registrare, in Italia e in Europa, un’importante crescita legata alla richiesta di strumenti evoluti che ottimizzino la gestione dei processi decisionali. Accelerando l’adozione di tali tecnologie, imprese e istituzioni si dotano di asset fondamentali per affrontare le sfide di un ecosistema sempre più dinamico, interdipendente e ad alto tasso di complessità.



In questo contesto globale, le piattaforme proprietarie sviluppate dal Gruppo CY4GATE rispondono perfettamente alle esigenze strategiche di rapidità ed efficienza analitica, offrendo un vantaggio competitivo a chi deve orientare scelte e decisioni critiche in scenari complessi.



Il contratto appena siglato testimonia la fiducia riposta dal mercato nella tecnologia d’avanguardia di CY4GATE e nell’expertise maturata nel trattamento dei big data anche grazie all’utilizzo efficiente di motori di Intelligenza Artificiale.

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