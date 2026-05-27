Golden Goose, ricavi primo trimestre in crescita del 10% trainati da vendite dirette

27 maggio 2026 - 15.19

(Teleborsa) - Golden Goose, società italiana di sneakers di lusso che lo scorso dicembre è passata sotto il controllo del fondo cinese HSG, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti pari a 173,2 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al primo trimestre 2025.



I ricavi netti del canale Direct-to-Consumer (DTC) sono stati in crescita del 19% su base annua, con il DTC che rappresenta l'81% dei ricavi totali, rispetto al 76% nel primo trimestre 2025, trainato da una crescita like-for-like a doppia cifra e dall'aumento degli spazi nel settore retail), e da un consolidamento del canale digitale. Golden Goose parla di "gestione selettiva del canale wholesale", che mostra un ccalo del 16% del fatturato totale dovuto allo slittamento temporale delle consegne nell'area EMEA, a un contesto più complesso nel canale wholesale negli Stati Uniti e alla riduzione strategica delle attività con gli operatori e-commerce sudcoreani. Guardando alla performance geografica, Golden Goose registra una crescita sostenuta in tutte le regioni, con Americhe +14%, EMEA +6% e APAC +17% su base annua.



L'EBITDA rettificato è stato pari a 55,3 milioni di euro, con un margine del 31,9%, la leva finanziaria netta è del 2,7x al 31 marzo 2026, mentre la liquidità presenta una cassa pari a 75,8 milioni di euro.



"Il 2026 si è aperto con risultati positivi per Golden Goose e un chiaro momentum in tutto il business - ha commentato l'AD Silvio Campara - Nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita dei ricavi del 10% e una performance solida in tutte le aree geografiche attraverso il nostro canale Direct-to-Consumer, che oggi rappresenta l'81% dei ricavi totali ed è il motore del nostro successo. La crescita costante dei ricavi riflette chiaramente la forza del brand e del nostro modello incentrato sulla community, che trova riscontro nella nuova generazione di consumatori del lusso".



"Continuiamo a investire nel futuro del brand: espandendo la nostra rete retail, ampliando le esperienze che offriamo ai nostri Dreamers e portando avanti l'impegno verso le nostre persone e l'innovazione responsabile - ha aggiunto - Guardando al futuro, restiamo concentrati su ciò che rende Golden Goose davvero "younique": Co-Creation, momenti condivisi e autenticità personale, rafforzando al contempo il nostro modello DTC e portando l'esperienza Golden Goose nel mondo attraverso creatività e passione".

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