Vinext, Bianco nominato per cooptazione nuovo consigliere

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Vinext , preso atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Sergio Corbi, già comunicate il 12 giugno scorso, con efficacia da oggi, ha nominato per cooptazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, Cesare Bianco

quale nuovo consigliere, con il ruolo di consigliere esecutivo con deleghe in materia commerciale e di sviluppo strategico, con efficacia immediata e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto della rinuncia alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di Salvatore Vignola, il quale mantiene la carica di Amministratore Delegato della Società.





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