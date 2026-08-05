Milano 16:01
53.577 +0,07%
Nasdaq 16:01
29.874 +0,47%
Dow Jones 16:01
54.702 +1,14%
Londra 16:01
10.912 +0,30%
Francoforte 16:01
26.256 +0,21%

PMI servizi USA in luglio

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PMI servizi USA in luglio
USA, PMI servizi in luglio pari a 54,6 punti, in aumento rispetto al precedente 51,2 punti (la previsione era 53,6 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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