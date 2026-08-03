Milano 12:39
52.624 +0,86%
Nasdaq 31-lug
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Dow Jones 31-lug
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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PMI manifatturiero Giappone in luglio

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PMI manifatturiero Giappone in luglio
Giappone, PMI manifatturiero in luglio pari a 54,5 punti, in calo rispetto al precedente 54,8 punti (la previsione era 54,7 punti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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