Milano 17:14
51.689 +0,73%
Nasdaq 17:14
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Dow Jones 17:14
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Londra 17:14
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Francoforte 17:14
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PMI servizi USA in luglio

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PMI servizi USA in luglio
USA, PMI servizi in luglio pari a 53,6 punti, in aumento rispetto al precedente 51,2 punti (la previsione era 51,3 punti).
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