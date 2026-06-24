Seltz, round Seed da 12,5 milioni di dollari a San Francisco per l'italiano Antonio Mallia

(Teleborsa) - Seltz, società con sede a San Francisco e guidata dall'italiano Antonio Mallia, che sviluppa tecnologie di web retrieval per aiutare large language model e agenti AI a cercare, estrarre e classificare informazioni aggiornate da Internet, ha chiuso un round Seed da 12,5 milioni di dollari. Il round è guidato da Speedinvest e B Capital, con la partecipazione dei fondi italiani United Ventures, Italian Founders Fund, 2100 Ventures e Vento Ventures, oltre a Future Present, arc Investors, Mango Capital e Future Back Ventures (il braccio di venture capital di Bain & Company).



Il founder e CEO di Seltz è Antonio Mallia, ricercatore italiano specializzato in information retrieval, con un dottorato conseguito alla New York University. Il suo percorso nasce in Italia, al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e prosegue negli Stati Uniti, dove ha ricoperto ruoli di ricerca in Amazon, Pinecone e Bloomberg. Mallia ha progettato un'infrastruttura di web retrieval pensata per gli agenti AI, che per completare compiti complessi hanno bisogno di accedere a informazioni esterne e aggiornate dal web. Attraverso API, la tecnologia di Seltz consente ai sistemi AI di recuperare contenuti aggiornati, citabili e con tempi di risposta ridotti, senza dipendere da motori di ricerca progettati per persone che navigano tra link e pagine web.



"Gli agenti AI non funzionano al meglio quando ricevono una lista ordinata di link. Hanno bisogno di informazioni aggiornate, citabili e disponibili il più vicino possibile al momento della pubblicazione, con tempi di risposta nell'ordine dei millisecondi, non dei secondi - afferma Mallia - Per questo serve un'infrastruttura di ricerca progettata fin dall'inizio per le macchine. Abbiamo creato Seltz per rispondere a questa esigenza".



Negli ultimi sei mesi Seltz ha costruito la propria infrastruttura operando tra San Francisco, New York, Los Angeles, Parigi, Berlino, Pisa e Lipsia. La società combina l'esperienza della Silicon Valley nell'infrastruttura AI con una forte competenza europea nella ricerca su information retrieval e motori di ricerca. Il team di Seltz lavora da remoto a livello internazionale, con una presenza distribuita tra Stati Uniti ed Europa: circa metà del team si trova a San Francisco e l'altra metà in Europa.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

Condividi

```