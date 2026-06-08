Milano 9:39
49.843 -0,10%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
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Londra 9:39
10.341 -0,26%
24.526 -0,94%

Partite correnti Giappone in aprile

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Partite correnti Giappone in aprile
Giappone, Partite correnti in aprile pari a 3.907 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 4.682 Mld ¥.
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