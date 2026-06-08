Giappone, cala il surplus partite correnti ad aprile

(Teleborsa) - Cala il surplus delle partite correnti in Giappone ad aprile. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato un avanzo delle partite correnti di 3.907,8 miliardi di yen, in discesa rispetto all'attivo di 4.681,5 miliardi del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un surplus in diminuzione a 3.137 miliardi di yen.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un deficit di 20.300 miliardi di yen, contro il passivo di 572,8 miliardi di marzo, a fronte di un aumento delle esportazioni a 10.108,1 miliardi di yen (+13,9% su base annua) e delle importazioni a 9.712,4 miliardi (+9,5% a/a).

Condividi

```