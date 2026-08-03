Scuola, avanzamento dei lavori in materia di sicurezza

"Ci sono state alcune. Da un lato si è riunito l'e il gruppo di lavoro incaricato della predisposizione di un testo finalizzato a sensibilizzare i dirigenti scolastici sul tema delle. In tale occasione,magari utilizzando una delle ore di formazione obbligatoria dedicate alla sicurezza". Lo ha dichiarato"Dall'altro lato, è stata fornita l'informativa relativa all'Anche quest'annoA questo proposito,ha ricordato al Ministero che, secondo alcuni recenti rapporti, tra cui quelli dello stesso Ministero, nell'anno scolastico 2023/2024,. Inoltre, secondo Legambiente, già nel 2020 il 40% degli edifici scolastici necessitava di interventi urgenti.Per questo motivo,", conclude Nonnis.