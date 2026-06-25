Eventi e scadenze del 25 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 25/06/2026

Appuntamenti:

WMF2026 - We Make Future - BolognaFiere - 13ª edizione della Fiera Internazionale su Innovazione, Tech, AI & Digital, che connette imprese, AI e digital agency, software house, startup/scale-up, istituzioni e investitori da 90 Paesi. 70.000 mq di area fieristica: oltre 800 espositori, 14 Distretti, 2.800 incontri B2B, 100+ eventi (inclusi Business Matching e open innovation), 90 Sale Formative, concerti, awards e molto altro. (da mercoledì 24/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

UE - Consiglio "Ambiente" - I ministri dell'Ambiente discuteranno dei progressi compiuti in merito alla modifica del regolamento relativo alle norme sulle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, del ruolo dei servizi legati alla natura per le imprese e delle prospettive per il futuro per quanto riguarda la strategia sulla resilienza idrica e il regolamento REACH

Banca d'Italia - Palermo - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Sicilia" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 16:00 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa il Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro

Edison inaugura le integrali ricostruzione dei parchi eolici in Abruzzo - Castiglione Messer Marino (CH) - Celebrazione del completamento dei lavori di repowering che hanno interessato l’intero parco eolico del Gruppo Edison in Abruzzo, con notevoli benefici per la crescita della produzione rinnovabile, la riduzione degli aerogeneratori, nonché per l’indotto regionale. (da giovedì 25/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Vertice intergovernativo Italia-Francia - Antibes (Francia) - Primo summit bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Partecipano anche alcuni ministri, tra i quali, Adolfo Urso

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da giovedì 25/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

BCE - Bollettino Economico

09:30 - Assofin-CRIF-Prometeia - Osservatorio Credito al Dettaglio - Milano, Centro Svizzero - 60ª edizione dell'Osservatorio Credito al Dettaglio, realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia. Tra gli interevnti, Simone Capecchi (Executive Director, CRIF), Kirsten van Toorenburg (Head of statistics, research and training, ASSOFIN), Antonio Deledda (Executive Director, CRIF) e Rita Romeo (Associate Partner, Prometeia), David Scala (Responsabile mutui, Intesa Sanpaolo) e Luciana Mirizzi (Chief Marketing Officer, Agos)

09:50 - Assemblea Pubblica di Assocarta 2026 - Roma, Associazione Civita - L'evento, intitolato "Europa, Energia, Ecosistema Digitale", metterà a confronto istituzioni, mondo industriale, accademico e dell'informazione sulle sfide del settore cartario. Tra gli interventi, Enrico Letta (Presidente Jacques Delors Institute), Lorenzo Poli (Presidente di Assocarta), Aurelio Regina (Vicepresidente Confindustria per l'Energia), Alessandro Bratti (Componente Collegio ARERA) e Federico Boschi (Capo Dipartimento Energia MASE)

10:00 - Beyond market noise” - Una lettura dei mercati tra crescita e stabilità - Uffici milanesi di Columbia Threadneedle Investment - L'evento sarà un'occasione di confronto dedicata all'analisi dei mercati attuali, alla lettura del contesto macroeconomico e alla condivisione di prospettive sui possibili scenari futuri. Interverranno Tommaso Tassi (Country Head Italia, Columbia Threadneedle Investments) e Anthony Willis (Senior Economist, Columbia Threadneedle Investments)

10:30 - Cerimonia di Intitolazione tratto viario a Domenico Cempella - Aeroporto di Roma Fiumicino - Cerimonia di Intitolazione del tratto viario aeroportuale dedicato a Domenico Cempella, Amministratore Delegato simbolo di Alitalia organizzata dal Presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma e dal Sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini che interverranno, oltre a Marco Troncone, AD Aeroporti di Roma, Joerg Eberhart, CEO ITA Airways, Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma e Pier Giorgio Cempella

10:30 - INPS e Agenzia delle Entrate - Presentazione progetto "Insieme per le imprese e le università" - Roma, Palazzo Mazzoni - Conferenza stampa del presidente INPS Gabriele Fava e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone in occasione della presentazione del progetto "Insieme per le imprese e le università" volto a ottimizzare i rapporti fra INPS, Agenzia delle Entrate, Università e aziende. Interviene il Vice Ministro alle Finanze Maurizio Leo. Partecipa il Direttore Generale dell'INPS Valeria Vittimberga

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Costituente, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Assemblea pubblica Assocostieri 2026 - Confcommercio a Roma - Assemblea dal titolo "Logistica energetica, bussola verso nuovi orizzonti?". Interverranno, tra gli altri, Pasquale Russo (Vice Presidente Confcommercio e Presidente Conftrasporto), Elio Ruggeri (Presidente Assocostieri), Edoardo Rixi (Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Dario Soria (Direttore Generale Assocostieri) e Gilberto Dialuce (Presidente Comitato ETS2 del MASE)

11:00 - Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente - A 80 anni esatti dalla prima seduta dell'Assemblea costituente, l'Aula di Montecitorio ospiterà una solenne cerimonia per l'anniversario, con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e l'introduzione dei Presidenti di Camera, Lorenzo Fontana, e Senato, Ignazio La Russa. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

14:00 - Siemens Tech Talks - "Where Real meets Digital" - Milano, Casa Siemens - 3ª edizione dei Siemens Tech Talks, l'evento dell'azienda dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale. Tra gli interventi, Floriano Masoero, CEO di Siemens Italia e Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer di Ferrari. Tra gli ospiti anche autorevoli esponenti di alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali del Paese

16:30 - Assemblea Federmanager Roma 2026 "L'Industria di domani" - Salone delle Colonne (Piazza Guglielmo Marconi 26C, Roma EUR) - L'evento, intitolato "L'Industria di domani: il ruolo strategico del management per lo sviluppo del Lazio nella competizione globale", rappresenta un importante momento di riflessione e networking per l'intero sistema imprenditoriale e associativo romano e regionale. Tra gli speakers, interverrà anche la Presidente ANCE ROMA – ACER, Francesca De Sanctis

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Beewize - Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione - seconda convocazione il 26 giugno

Blackberry - Risultati di periodo

Class Editori - Assemblea: Bilancio - prima convocazione

Cogefeed - Assemblea: Bilancio

Dotstay - Assemblea: Bilancio

E-Novia - Assemblea: Bilancio

Hennes & Mauritz - Appuntamento: Conference call in lingua inglese, tenuta dal CEO Daniel Ervér, dal CFO Adam Karlsson e dal responsabile IR Joseph Ahlberg, che si terrà alle ore 9:00, durante la quale H&M Group presenterà i risultati finanziari conseguiti dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026 - Risultati di periodo: Relazione semestrale (1 dicembre 2025 - 31 maggio 2026)

Pirelli - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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