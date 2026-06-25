H&M, secondo trimestre sotto le attese a causa delle scorte limitate

(Teleborsa) - H&M , colosso svedese dell'abbigliamento, ha riportato un utile operativo di 5,91 miliardi di SEK nel secondo trimestre, inferiore alle previsioni degli analisti (6,35 miliardi di SEK), a causa di vendite inferiori al previsto e di costi una tantum di ristrutturazione organizzativa pari a 679 milioni di SEK. Il fatturato netto si è attestato a 54,83 miliardi di SEK (contro i 55,23 miliardi di SEK stimati), a causa dei risultati inferiori alle attese in Europa occidentale (18,98 miliardi di SEK contro i 19,52 miliardi di SEK previsti) e nelle Americhe, che hanno compensato i lievi miglioramenti registrati nell'Europa meridionale e nella regione APAC/Africa.



Il CEO Daniel Ervér ha osservato che "le vendite del trimestre sono risultate leggermente inferiori alle previsioni, mentre la redditività e la situazione delle scorte si sono sviluppate positivamente. Il miglioramento della redditività e l'aumento della produttività delle scorte sono in linea con il nostro impegno a lungo termine per gettare le basi di una crescita sostenibile e redditizia. Tuttavia, una gestione più rigorosa delle scorte ha in alcuni casi inciso sulla nostra capacità di soddisfare pienamente la domanda. Riteniamo che vi sia il potenziale per aumentare ulteriormente la precisione al fine di creare un migliore equilibrio tra disponibilità e domanda".



L'utile ante imposte è sceso a 5,28 miliardi di SEK (contro i 5,83 miliardi di SEK stimati), mentre l'utile netto ha raggiunto i 3,99 miliardi di SEK.



Guardando al futuro, si prevede che le vendite di giugno in valuta locale rimarranno invariate rispetto all'anno precedente, e il gruppo ha confermato le previsioni per l'intero anno di una riduzione netta di 80 negozi, preparandosi al contempo ad avviare un aggiornamento dell'infrastruttura digitale nella seconda metà del 2026.



(Foto: Fernand De Canne on Unsplash)

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