Proseguono gli acquisti a Wall Street sostenuti dall'AI

(Teleborsa) - L’ottimismo alimentato dall’intelligenza artificiale
compensa i timori sui colloqui di pace in Medio Oriente
dopo i recenti attacchi statunitensi contro l’Iran. Così, i listini statunitensi proseguono in denaro, fatta eccezione per il Dow Jones
, che cede lo 0,32%. Bene l'S&P-500
, che avanza dello 0,5%,ancora meglio il Nasdaq a +0,95%. In evidenza la prestazione del Nasdaq 100
(+1,47%); in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,65%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+1,44%), beni industriali
(+1,25%) e materiali
(+1,07%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-2,06%), beni di consumo per l'ufficio
(-1,57%) e sanitario
(-0,59%).
Trami titoli che stanno cavalcando l'ondata dell'AI anche Micron Technology
, che ha superato oggi per la prima volta la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, dopo che UBS ha quasi triplicato il suo prezzo obiettivo
, portandolo da 535 a 1.625 dollari per azione.
Sul fronte geopolitico
, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha affermato che l’accordo con Teheran potrebbe "richiedere alcuni giorni", mentre l’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che Teheran sta cercando di sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all’estero. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Caterpillar
(+2,76%), Honeywell International
(+1,80%), 3M
(+0,97%) e Salesforce
(+0,83%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health
, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.
Scivola Chevron
, con un netto svantaggio del 2,60%.
In rosso Cisco Systems
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%.
Discesa modesta per Coca Cola
, che cede un piccolo -1,23%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Micron Technology
(+17,94%), Western Digital
(+9,00%), AppLovin
(+6,27%) e Advanced Micro Devices
(+6,15%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intuit
, che continua la seduta con -3,34%.
Spicca la prestazione negativa di O'Reilly Automotive
, che scende del 3,30%. DoorDash
scende del 3,18%.
Calo deciso per Costco Wholesale
, che segna un -2,65%.