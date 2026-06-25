Volkswagen cede il 51% di Everllence a Bain Capital per 7,4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Volkswagen , colosso tedesco dell'automotive, ha stipulato un accordo esclusivo con Bain Capital per la cessione della sua quota di maggioranza in Everllence (precedentemente MAN Energy Solutions), ovvero il 51% delle azioni. Con questa operazione, Volkswagen intende rafforzare significativamente la propria posizione finanziaria nell'ambito del suo processo di trasformazione. Nel medio termine, Volkswagen prevede di rimanere azionista di Everllence con una partecipazione del 49%. L'operazione di leveraged buy-out genererà per Volkswagen un ricavato di circa 7,4 miliardi di euro.



"Negli ultimi anni, Everllence si è trasformata in una storia di successo di cui possiamo essere orgogliosi - ha detto Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen - Dopo l'acquisizione del 2018, abbiamo riorganizzato e rafforzato l'azienda. Oggi Everllence è uno dei principali produttori mondiali di motori di grandi dimensioni, turbomacchine e soluzioni per la decarbonizzazione. Ora è il momento giusto per compiere il passo successivo: cedere la quota di maggioranza a un nuovo partner solido. Con questa operazione vogliamo creare valore aggiunto per tutti: strutture e processi più snelli consentiranno a Everllence di raggiungere un'ulteriore crescita in mercati attraenti come i data center, il settore energetico e quello marittimo. Allo stesso tempo, ci permetterà di concentrarci ancora di più sul nostro core business".



Con circa 16.000 dipendenti e un fatturato di 4,9 miliardi di euro, Everllence si posiziona tra i principali produttori mondiali di motori di grandi dimensioni, turbomacchine e soluzioni per la decarbonizzazione. Nell'ambito dell'operazione, sono state concordate delle salvaguardie per gli stabilimenti tedeschi dell'azienda: le sedi di Augusta, Oberhausen, Berlino, Amburgo e Ravensburg saranno mantenute sotto la nuova struttura proprietaria almeno fino alla fine del 2030. Durante questo periodo sono esclusi i licenziamenti obbligatori.

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