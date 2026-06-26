SoftBank crolla a Tokyo sul possibile rinvio dell'IPO di OpenAI

(Teleborsa) - Il titolo SoftBank Group ha perso oltre il 12% venerdì a Tokyo a causa dei timori che OpenAI possa posticipare l'IPO al prossimo anno, ritardando così i profitti per il suo investitore giapponese.



L'investimento di SoftBank nella società produttrice di ChatGPT dovrebbe raggiungere circa 65 miliardi di dollari entro ottobre, ricorda Bloomberg. Le aspettative di un ingente guadagno derivante dal debutto in borsa di OpenAI avevano spinto le azioni SoftBank a livelli record.



Tuttavia, secondo quanto riportato dal New York Times, i banchieri che assistono l'azienda guidata da Sam Altman hanno avvertito che la volatilità dei titoli tecnologici potrebbe smorzare l'entusiasmo per l'offerta.



Si ricorda che OpenAI ha recentemente presentato la documentazione per un'IPO alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e, secondo fonti vicine al dossier, la società sta collaborando con Goldman Sachs e Morgan Stanley per una potenziale quotazione già in autunno.

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