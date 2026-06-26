Milano 10:30
51.198 -1,13%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:30
10.481 -0,46%
Francoforte 10:30
24.796 -0,79%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Controllato progresso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in salita dello 0,55%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.461,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.371. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.552,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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