Cube Labs, relazione del revisore su bilancio 2025 contiene richiamo di informativa

(Teleborsa) - Cube Labs , venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha reso noto che la relazione della società di revisione emessa da Ria Grant Thornton sul progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 contiene un richiamo di informativa.



In particolare, il revisore richiama l'attenzione sulle valutazioni fatte dagli amministratori in merito al presupposto della continuità aziendale. Gli stessi indicano nella nota integrativa che "pur in presenza di incertezze significative che possano far sorgere dubbi sulla capacità della società di continuare la propria operatività sulla base del presupposto della continuità aziendale, le azioni intraprese o che si intende intraprendere sono, a giudizio degli amministratori, ritenute adeguate a mitigare gli impatti di incertezze significative circa l'avverarsi delle assunzioni ipotetiche utilizzate per la redazione del piano industriale". Il giudizio di Ria Grant Thornton non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

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