Cube Labs, depositate liste di candidati per consiglio di amministrazione e collegio sindacale

(Teleborsa) - Cube Labs comunica che sono state depositate le liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sulle quali è chiamata a deliberare l’assemblea convocata per il 26 giugno prossimo (29 giugno in seconda convocazione).



La lista dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, unica pervenuta alla società e presentata da Keltinvest, titolare di 10.765.000 azioni ordinarie (51,56% del capitale) è così composta: Filippo Surace; Massimo Fiocchi; Renato Del Grosso; Giuseppina Staropoli (indipendente); Domenico Felice Colella.



Il socio Keltinvest ha anche proposto che il nuovo consiglio di amministrazione duri in carica per un esercizio, e quindi sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2026, e formulato una proposta in merito al compenso degli amministratori.



Lo stesso azionista ha inoltre presentato la lista di candidati per il collegio sindacale, pervenuta alla società e così composta: sindaci effettivi: Piergiacomo Jucci, Marco Ziccardi, Alessandro De Luca; Sindaci Supplenti: Antonio Viola, Alessandro Medici.

Condividi

```