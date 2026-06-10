Allcore, attribuite 54.658 nuove azioni al management per il piano di incentivazione 2022-2024

(Teleborsa) - Allcore , attiva nella consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane con un modello AI-driven, ha proceduto in data odierna all’attribuzione a titolo gratuito di n. 54.658 azioni ordinarie di nuova emissione della società, a valere sulla componente azionaria del piano di incentivazione monetaria ed azionaria “Allcore 2022-2024” destinato al management del gruppo Allcore, approvato dall’Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2022.



Le n. 54.658 azioni di nuova emissione sono state attribuite a favore dei Beneficiari Attuali Una Tantum, per n. 29.600 azioni, e dei Beneficiari ordinari, così come definiti ai sensi del regolamento del Piano di Incentivazione, per ulteriori n. 25.058 azioni.



In conformità al meccanismo di attribuzione differita previsto dal regolamento del Piano di Incentivazione, in forza del quale le azioni vengono attribuite successivamente alla maturazione del relativo diritto, l’attribuzione odierna costituisce la quinta per i Beneficiari Attuali Una Tantum e la quarta attribuzione per i Beneficiari ordinari.



Per effetto di quanto sopra, si legge in una nota, il capitale sociale della Società sarà aumentato gratuitamente mediante utilizzo della specifica "riserva utili vincolata aumento di capitale a servizio del Piano di Incentivazione 2022-2024" per un importo complessivo massimo di Euro 1.093,16 e, pertanto, passerà da Euro 301.411,18 a Euro 302.504,34, con conseguente incremento del numero di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso da n. 15.070.559 a n. 15.125.217.



(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)

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