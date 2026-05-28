Telmes, ricavi trimestrali salgono a 1,85 milioni (+17,4%)

(Teleborsa) - Telmes , società pugliese specializzata in soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato nel primo trimestre 2026 ricavi consolidati pari a 1,85 milioni di euro, in crescita del 17,4% rispetto a 1,58 milioni nel Q1 2025. La crescita è trainata dalla linea Electrical Boards, core operativo del Gruppo, nei segmenti data center, infrastrutture energetiche, mobilità elettrica e reti.



Contestualmente, Telmes ha annunciato l'avvio di un progetto di trasformazione AI-centrica dei processi industriali in collaborazione con il partner tecnologico 5StepToROI, con focus iniziale su preventivazione e progettazione.



Il CEO Massimo De Stefano ha dichiarato: "I risultati del primo trimestre confermano la solidità del nostro percorso di crescita. L'avvio del progetto di trasformazione in ottica AI rappresenta un passaggio coerente rispetto agli impegni assunti in sede di IPO. L'effetto strategico è la trasformazione del Gruppo in un'organizzazione più efficiente, resiliente e scalabile, capace di aumentare marginalità e competitività attraverso l'adozione sistemica dell'Intelligenza Artificiale".

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