SG Company al 51% di FMA, perfezionata assegnazione di quote al management

(Teleborsa) - SG Company comunica che, per effetto degli accordi presi in fase di acquisizione nel 2023 e di un accordo parasociale sottoscritto a settembre 2024 tra la società e il CEO e il CFO (già soci) di FMA, ha ridotto ieri, 25 giugno, la partecipazione nella società controllata dal 58,48% al 51% del capitale sociale.



I suddetti accordi, infatti, prevedevano – tra l'altro – un meccanismo di incentivazione a favore dei manager e soci Soleil Milan e Antonio Pagani tale per cui, al raggiungimento da parte di FMA di un EBITDA cumulativo relativo agli esercizi 2023, 2024 e 2025 di ammontare superiore a 1,7 milioni di euro e mantenendo la carica di amministratori della società per l’intero periodo di riferimento, i due sopracitati soci avrebbero maturato il diritto a ricevere un bonus predeterminato in denaro o mediante l’attribuzione di un’ulteriore quota di partecipazione al capitale sociale di FMA.



Essendosi verificatesi entrambe le condizioni previste e avendo i soci manifestato la propria volontà di vedersi attribuita un’ulteriore quota di partecipazione nel capitale sociale di FMA, ieri è stato finalizzato l’atto di cessione delle quote, tale per cui SG Company ha ridotto al 51% la propria partecipazione nella società tramite l’assegnazione del 7,48% delle quote detenute dalla società in favore di Soleil Milan e Antonio Pagani.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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