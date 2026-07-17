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Venerdì nero per le borse asiatiche

Vendite massicce sui titoli dei produttori di chip e su altre azioni legate all’intelligenza artificiale

Commento, Finanza
Venerdì nero per le borse asiatiche
(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che scambia con una pesante flessione del 5,43%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen, che continua la seduta al 4,84%.

Pessimo il mercato di Hong Kong (-2,49%); come pure, in forte calo Seul (-6,37%).

In rialzo Mumbai (+0,92%); variazioni negative per Sydney (-0,93%).

A trascinare al ribasso i listini asiatici hanno contribuito le massicce vendite sui titoli dei produttori di chip e su altre azioni legate all’intelligenza artificiale, dopo le indicazioni in chiaroscuro giunte dalle trimestrali, in primis da Taiwan Semiconductor. Sulla piazza di Tokyo hanno cedono a doppia cifra le azioni, come Advantest, Kioxia e SoftBank.

Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto 0%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile 0%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.
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