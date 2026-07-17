Venerdì nero per le borse asiatiche

Vendite massicce sui titoli dei produttori di chip e su altre azioni legate all’intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di Tokyo , che scambia con una pesante flessione del 5,43%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di Shenzhen, che continua la seduta al 4,84%.



Pessimo il mercato di Hong Kong (-2,49%); come pure, in forte calo Seul (-6,37%).



In rialzo Mumbai (+0,92%); variazioni negative per Sydney (-0,93%).



A trascinare al ribasso i listini asiatici hanno contribuito le massicce vendite sui titoli dei produttori di chip e su altre azioni legate all’intelligenza artificiale, dopo le indicazioni in chiaroscuro giunte dalle trimestrali, in primis da Taiwan Semiconductor. Sulla piazza di Tokyo hanno cedono a doppia cifra le azioni, come Advantest, Kioxia e SoftBank.



Andamento piatto per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale pari a 0%. Appiattita la performance dell' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un modesto 0%. Sostanziale invarianza per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile 0%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,71%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.

Condividi

```