SpaceX chiude l'IPO dei record. Riflettori sul debutto al Nasdaq

La società di Elon Musk ha raccolto 75 miliardi di dollari nel corso del collocamento che segna un nuovo record a Wall Street

(Teleborsa) - SpaceX chiude l'IPO dei record, come ampiamente atteso e si prepara oggi a debuttare sul Nasdaq con un grande risalto mediatico. C'è chi prevede che questo farà volare il titolo al suo primo giorno di quotazione, come accadeva ai tempi della bolla delle Dotcom, e chi preannuncia un tonfo delle quotazioni, una reazione più che scontata dopo un collocamento chiuso con ordini record. D'altronde, il mercato tende tradizionalmente a monetizzare i buoni investimenti.



Quel che accadrà entrerà nella storia, grazie ai grandi numeri di questa IPO, che si chiude con il collocamento di oltre 555,6 milioni di azioni, piazzate ad un prezzo di 135 dollari ad azione, stando al comunicato rilasciato ieri sera dalla società di Elon Musk, al termine del collocamento. A questa valorizzazione, la società ha raccolto con l'IPO circa 75 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al precedente record di 29 miliardi messo a segno dal colosso petrolifero statale saudita Saudi Aramco nel 2019.



Il titilo debutterà al Nasdaq oggi, venerdì 12 giugno, con il ticker SPCX ed il mercato sta aspettando da giorni questo debutto, considerando che il collocamento ha registrato un fortissimo interesse anche da parte della clientela retail, cui è stato assegnato circa un terzo delle azioni collocate.



Secondo Bloomberg , l'IPO avrebbe complessivamente generato una domanda superiore di oltre quattro volte alle azioni offerte. Ma i fan di Elon Musk fra i piccoli investitori si confermano tantissimi, avendo inserito ordini per oltre 100 miliardi di dollari, cifra ben superiore al 20% delle azioni a loro riservate.



SpaceX ha anche annunciato concesso alle banche sottoscrittrici un'opzione di over-allotment per l'acquisto di ulteriori 83,3 milioni di azioni. Tale collocamento spingerebbe il valore dell'IPO a circa 86 miliardi di dollari.



Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di book-running managers per l'offerta. Allen & Company LLC, Cantor, Needham & Company, Raymond James, Societe Generale, Stifel, William Blair, BTG Pactual, ING, Macquarie Capital (USA) Mirae Asset Securities, Mizuho e Santander agiscono in qualità di co-manager.



AlAl prezzo di collocamento, SpaceX vanta una capitalizzazione record pari a 1.770 miliardi di dollari. Includendo anche le stock option per i dipendenti e le azioni vincolate, la valutazione salirebbe a circa 1.800 miliardi di dollari.

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