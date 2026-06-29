CVC acquista la maggioranza di Clevertech con re-investimento della famiglia Reggiani

(Teleborsa) - La Famiglia Reggiani e CVC Capital Partners , primario investitore internazionale nel private equity, hanno sottoscritto un accordo strategico che prevede l'ingresso di CVC nel capitale di Clevertech, gruppo italiano leader a livello globale nelle soluzioni di automazione industriale. L'operazione prevede che CVC acquisisca la totalità del capitale di Clevertech da REFA, la holding della Famiglia Reggiani, e che REFA reinvesta una partecipazione di minoranza al fianco del fondo CVC, assicurando così piena continuità nella gestione e nell’esecuzione della strategia aziendale. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026. CVC investirà in Clevertech tramite il fondo CVC Capital Partners IX. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari.



Fondato nel 1987 con sede a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), nel cuore della "Packaging Valley" italiana, Clevertech Group è un partner globale di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi avanzati per l'automazione industriale del packaging. Con un fatturato di 236 milioni di euro e un EBITDA di oltre 70 milioni di euro nel 2025, e un team di oltre 450 professionisti specializzati, il Gruppo opera su scala internazionale, esportando l'eccellenza ingegneristica italiana nei mercati più avanzati del mondo.



Giuseppe Reggiani, fondatore del Gruppo, manterrà la carica di Presidente e Amministratore Delegato, così come sono confermate le figure chiave di Umberto Reggiani, Chief Sales Director, Enrico Reggiani, Chief Financial Director e Simone Cervi, Chief Technology Officer.



"La nostra famiglia ritiene fondamentale poter fornire al nostro management, a tutti i dipendenti e ai partner di sempre i mezzi per consolidare e accelerare la crescita del Gruppo Clevertech - ha commentato Giuseppe Reggiani, fondatore e Presidente di Clevertech - Con CVC abbiamo trovato il partner ideale per interpretare le nuove sfide del mercato. L’impegno della mia famiglia continua con un entusiasmo ancora maggiore e con ulteriori risorse per alimentare quella voglia di innovare che ci ha da sempre contraddistinti".



"Siamo orgogliosi di investire nel Gruppo Clevertech, eccellenza nell’automazione industriale a livello mondiale, ed entusiasti di supportare la famiglia Reggiani negli investimenti e nello sviluppo internazionale, con l’obiettivo di offrire ai clienti del Gruppo, aziende leader nei loro settori di riferimento, soluzioni sempre più innovative e tecnologicamente avanzate", ha aggiunto Giorgio De Palma, Partner di CVC.

Condividi

```