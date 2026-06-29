Francoforte: pioggia di acquisti su Hellofresh
(Teleborsa) - Ottima performance per Hellofresh, che scambia in rialzo dell'8,07%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,972 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,224. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,805.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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