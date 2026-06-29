IGD completa commercializzazione di tutte 115 unità residenziali del progetto Waterfront Livorno

(Teleborsa) - IGD SIIQ , uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha completato la vendita di tutte le 115 unità abitative di pregio realizzate nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana Porta a Mare Waterfront di Livorno. Con il rogito sottoscritto il 25 giugno 2026 per l'ultimo attico disponibile, si conclude quindi la vendita dell'intero comparto residenziale, composto da 73 appartamenti nel sub-ambito Piazza Mazzini e da 42 appartamenti nel sub-ambito Officine Storiche.



Il progetto entra ora in una nuova fase, che prevede la finalizzazione delle attività attualmente in corso di selezione degli operatori per l'utilizzo e l'investimento della componente turistico-ricettiva del Sub Ambito LIPS. L'obiettivo è quello di realizzare un'offerta in ambito hospitality coerente con il posizionamento dell'intero waterfront e con i comparti già ultimati.



Parallelamente, anche alla luce dell'elevata attrattività riscontrata per le residenze, IGD sta ultimando il percorso autorizzativo del comparto Arsenale, che prevede la realizzazione di ulteriori 40 nuove unità residenziali fronte mare distribuite in tre edifici, dotate di ampi terrazzi e di un'area verde privata a uso esclusivo dei residenti, per una superficie complessiva di circa 4.000 mq. Una volta concluso l'iter amministrativo, IGD intende avviare, nel corso dei primi mesi del 2027, il processo di cessione dell'area.



"La conclusione della vendita delle unità residenziali dei sub-ambiti Piazza Mazzini e Officine Storiche rappresenta il completamento di una fase importante del progetto Porta a Mare e conferma il positivo riscontro del mercato nei confronti di un'iniziativa di elevata qualità - ha dichiarato l'AD Roberto Zoia - Prosegue ora lo sviluppo delle ulteriori fasi previste dal masterplan. Stiamo infatti completando l'iter autorizzativo del comparto Arsenale, mentre continuano le attività sul sub-ambito LIPS, in linea con quanto già comunicato".

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