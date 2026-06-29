Prosus, aumento dell'84% dell'utile operativo rettificato per l'intero anno

(Teleborsa) - Prosus , holding olandese che investe in aziende tecnologiche, ha registrato una crescita del 57% dei ricavi dell'ecosistema (tutte le unità operative di Prosus al di fuori della sua partecipazione in Tencent) a 9,7 miliardi di dollari e un aumento dell'84% dell'EBITDA dell'ecosistema a 1,3 miliardi di dollari. La società segnala anche una generazione record di free cash flow pari a 1,5 miliardi di dollari e che ha restituito 46 miliardi di dollari tramite riacquisto di azioni proprie, con un incremento del 16% del NAV. Inoltre, ha stabilito un aumento del 40% del dividendo totale per l'intero anno, a 28 centesimi di euro, oltre a cessioni di asset non strategici per 2 miliardi di dollari.



"In Prosus stiamo costruendo qualcosa di fondamentalmente diverso: un ecosistema Lifestyle basato sull'intelligenza artificiale che diventa più intelligente e più forte a ogni interazione - ha commentato il CEO Fabricio Bloisi - Diciotto mesi fa, questa era solo una visione. Oggi l'ecosistema integrato è una realtà e sta crescendo rapidamente. Più cresciamo, maggiori saranno le opportunità future. Le nostre capacità di intelligenza artificiale sono operative, in fase di espansione e offrono un reale vantaggio competitivo. Stiamo passando da piattaforme reattive a sistemi intelligenti che prevedono, personalizzano ed eseguono, sulla base di dati proprietari".



"L'esercizio 2026 è stato un anno fondamentale per Prosus - ha detto il CFO Nico Marais - Abbiamo generato un solido free cash flow, triplicato l'EBITDA del nostro ecosistema in due anni e raggiunto la redditività in tutti e tre gli ecosistemi regionali. Questi risultati riflettono la disciplina dei nostri team e l'effetto cumulativo di un'esecuzione coerente. Guardando al futuro, stiamo impiegando capitali investendo in iFood e JET per rafforzare il nostro ecosistema alimentare, proseguendo il nostro programma di riacquisto di azioni proprie e sviluppando attivamente Prosus Plus. I nostri fondamentali sono solidi, la nostra strategia è chiara e siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a generare valore per gli azionisti".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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