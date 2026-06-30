Milano 9:15
51.369 +0,40%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:15
10.496 +0,11%
24.802 +0,71%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Lieve ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in flessione dello 0,33%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8095, con il supporto più immediato individuato in area 0,8068. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8059.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```