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BasicNet, buyback per 450 mila euro

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, buyback per 450 mila euro
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dall'8 al 12 giugno 2026, ha acquistato 62.500 azioni proprie al prezzo medio di 7,205 euro, per un controvalore pari a 450.306,83 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.963.500 azioni pari al 12,895% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, peggiora la performance di BasicNet, con un ribasso dello 0,68%, portandosi a 7,29 euro.
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