Eventi e scadenze del 30 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 30/06/2026

Appuntamenti:

ECB Forum on Central Banking 2026 - L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Shaping Europe’s future: innovation, growth and stability". Tra i partecipanti, Kevin Warsh, Christine Lagarde, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta Piero Cipollone e Philip Lane (da lunedì 29/06/2026 a mercoledì 01/07/2026)

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da martedì 30/06/2026 a giovedì 02/07/2026)

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia

09:30 - Presentazione Rapporto sulle Medie imprese industriali italiane - Banca Monte dei Paschi di Siena,Piazza Salimbeni, Siena - Appuntamento promosso dalla Camera di commercio di Arezzo-Siena insieme a Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Area Studi Mediobanca, durante il quale verranno presentati il rapporto sulle medie imprese industriali italiane e il report "Le medie imprese italiane tra continuità e trasformazione: governance, capitale umano e geopolitica". Tra gli interventi, Andrea Prete (Presidente Unioncamere), Massimo Guasconi (Presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena), Giuseppe Molinari (Presidente Centro Studi Guglielmo Tagliacarne) e Riccardo Coppini, (Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena)

10:00 - Libro Bianco sul Credito alle mPI (micro e piccole imprese) - Roma, Horti Sallustiani - Presentazione del primo Libro Bianco sul credito alle micro e piccole imprese (mPI), promosso da un ampio partenariato che include Federcasse, Banca Aidexa, Confidi Systema!, Finpromoter, Innexta e Gruppo NSA, con la collaborazione di Unioncamere. Interventi istituzionali del segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli e del senatore Massimo Garavaglia. La presentazione della ricerca sarà seguita da due tavole rotonde con i promotori e con le principali associazioni di categoria e del sistema produttivo, tra cui Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, ABI, Confesercenti e CNA

10:00 - Camera dei Deputati - Sicurezza sul lavoro, comunicazioni ministro Calderone - Montecitorio - Comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulla sicurezza sul lavoro

10:00 - Payments Summit 2026 - Milano, Auditorium Sole 24 Ore - 3ª edizione dell'evento de Il Sole 24 Ore dedicato all'evoluzione dei pagamenti digitali e dell'innovazione finanziaria. Un'occasione di confronto tra istituzioni, banche, fintech, imprese e PA su AI, blockchain, sicurezza, protezione dei dati e nuove normative europee che stanno trasformando il settore. Partecipa, tra gli altri, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

10:00 - UBS Global Wealth Report 2026 - Conferenza stampa virtuale per il lancio del Global Wealth Report 2026 con Paul Donovan (Chief Economist, UBS Global Wealth Management) e James Mazeau (Economist, UBS Global Wealth Management). Il Report offre una panoramica completa della ricchezza delle famiglie a livello globale, della sua evoluzione nei vari mercati e regioni, e delle principali tendenze a lungo termine che ne modellano l'andamento nel tempo

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di maggio 2026

11:00 - MIT - Presentazione del nuovo spot istituzionale con Assogiocattoli - Sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Il vicepresidente del Consiglio e Ministro, Matteo Salvini, presenterà il nuovo spot istituzionale dedicato alla sicurezza stradale, realizzato dal MIT in collaborazione con Assogiocattoli – Associazione Italiana Giocattoli. L'iniziativa sarà l'occasione per illustrare la nuova campagna di sensibilizzazione, finalizzata a promuovere comportamenti corretti e una maggiore attenzione alla sicurezza dei bambini durante il trasporto in auto

11:30 - Bnp Paribas - Presentazione nuovo modello di Wealth Management - Sede Bnp Paribas, Torre Diamante, Milano - Bnp Paribas presenta un nuovo modello di Wealth Management, dedicato al patrimonio delle grandi famiglie italiane

14:00 - MIMIT - Tavolo Liberty Magona - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Liberty Magona. Previsto un giro tavolo per gli operatori

14:30 - Rendiconto generale INPS 2025 - Sede INPS di via Ciro il Grande, Roma - Il Rendiconto generale INPS 2025, sarà redatto dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto. Parteciperà, tra gli altri, il Presidente del CIV, Roberto Ghiselli

15:30 - MIMIT - Tavolo JSW Steel Italy Piombino - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo JSW Steel Italy Piombino. Previsto un giro tavolo per gli operatori

16:30 - Assemblea Generale 2026 di Confindustria Moda - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'evento annuale che riunisce i vertici del settore e le istituzioni per discutere strategie di ripresa e innovazione. Tema scelto per l'edizione 2026 è "Le nuove rotte: Trasformarsi per restare Leader"

17:00 - "I-Hour” sulla "k-shaped recovery" - Terrazza Palestro, Milano - Evento Promosso dallo studio legale i-law, attivo nella gestione e tutela del credito in ambito bancario e finanziario. Interverranno, Gregorio De Felice (Chief Economist di Intesa Sanpaolo), Davide Sarina (Senior partner dello studio legale i-law), Giulia Galati (Equity partner dello studio legale i-law), Riccardo Marciò (Responsabile Direzione NPL di Banco Desio) e Daniele Patruno (CEO Europa Investimenti)

17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra al MIMIT i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia: Api-Ip, Eni, Q8

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla Mid & Small | Virtual Conference, organizzata da Virgilio IR

I Grandi Viaggi - CDA: Relazione Semestrale

ITway - CDA: Bilancio

Mondo TV - Assemblea: Bilancio

Nike - Risultati di periodo

Tenax International - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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