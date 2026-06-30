illycaffè si rafforza in USA: sigla accordo produzione con Westrock Coffee Company

(Teleborsa) - illycaffè ha sottoscritto un accordo di produzione strategico pluriennale con Westrock Coffee Company, società statunitense attiva nel settore del beverage e specializzata nei prodotti caffè, tè e ready-to-drink. L’intesa è finalizzata allo sviluppo e al confezionamento di alcuni prodotti destinati al mercato nord-americano.



"Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato prioritario, nel quale siamo cresciuti a doppia cifra negli ultimi quattro anni. L’avvio della relazione con Westrock costituisce una tappa chiave del nostro piano di crescita: contribuirà a potenziare le operations in Nord America, a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati al mercato locale e a migliorare ulteriormente il livello di servizio in una geografia strategica”, commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.



Westrock metterà a disposizione una piattaforma multi-stabilimento che permetterà di raddoppiare la percentuale di prodotti destinati al mercato americano confezionati in loco e principalmente legati alla categoria del ready-to-drink.



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