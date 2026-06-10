Appuntamenti macroeconomici del 10 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 10/06/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 2,3%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,8%; preced. 2,8%)
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,2%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,5%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,97 Mln barili)
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