Bestie Bite, nuovo round da 1,5 milioni di euro per sbarcare a San Francisco

(Teleborsa) - Bestie Bite, app italiana dedicata alle video recensioni autentiche nel settore hospitality, ha chiuso un nuovo round da 1,5 milioni di euro di fresh money, sottoscritto tramite strumento SAFE e guidato dalla famiglia Grassi attraverso la holding di famiglia G&G, azionista di E80 Group. Si tratta di un capitale aggiuntivo raccolto in meno di 4 mesi dal primo round da 700 mila euro, che porta a 2,2 milioni di euro il totale raccolto e sostiene il consolidamento dell'azienda in Italia e l'apertura del mercato statunitense, con una nuova base a San Francisco.



Sul lato consumer, Bestie Bite è un'app che impara cosa ti piace e cosa cerchi e usa l'AI per accompagnarti, attraverso i video, verso la scelta giusta di ristoranti, caffè e hotel in modo più rapido e con maggiore fiducia. A differenza delle recensioni tradizionali, ogni contenuto poggia su standard di verifica e regole di autenticità (autenticazione, fraud detection e AI video detection): il risultato è una community in cui ci si può davvero fidare di ciò che si vede. A rafforzare questo circolo virtuoso c'è la gamification, con un sistema di cashback che premia chi contribuisce con video autentici. Sul lato business, Bestie Bite introduce il primo "AI Marketing employee" del settore Hospitality: un'intelligenza artificiale che prende il posto di social media manager e agenzie di marketing. Da un solo video autentico creato dalla community di Bestie Bite, genera un intero piano editoriale per il mese successivo e lo pubblica in autonomia sui canali del locale.



Bestie Bite può vantare oltre 100.000 utenti raggiunti e più di 120.000 video caricati in oltre 80 paesi nel mondo. Tra i primi casi d'uso strutturati spicca Pescaria, che utilizza la piattaforma per ottenere contenuti video riutilizzabili e analisi continue sulla customer experience.



Bestie Bite è guidata dalle co-founder Carlotta Robbe Di Lorenzo, CEO, e Caterina Vertefeuille, COO, entrambe second-time founder con una solida esperienza nel settore hospitality. Oltre alle founder, il team include Placido Falqueto, CTO (Software Engineer e PhD in AI e Robotics).



"Vogliamo rivoluzionare questo mercato - hanno commentato le due co-founder - L'autenticità è il bene più prezioso e più scarso del web: noi stiamo costruendo un nuovo standard e un layer tecnologico che porta ai ristoranti tutta la potenza dell'intelligenza artificiale, partendo sempre da contenuti veri. Con questo round acceleriamo dall'Italia agli Stati Uniti per renderlo lo standard globale".

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