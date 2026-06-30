Parigi: movimento negativo per Kering
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso, che tratta con una perdita del 2,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 261,5 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 254,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 250,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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